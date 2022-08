Caro-prezzi: Cgia, Governo Draghi ha erogato 52 mld di euro

(ANSA) - VENEZIA, 20 AGO - Ammonta a 52 miliardi di euro l'importo complessivo delle misure contro il rincaro dei prezzi introdotte nel 2022 dal Governo Draghi a favore di famiglie e imprese. Una cifra pari a 3 punti percentuali di Pil, che include anche i 17 miliardi di euro previsti dal decreto Aiuti bis approvato nelle settimane scorse. Lo evidenzia uno studio della Cgia di Mestre.

Assieme al boom delle presenze turistiche, alla forte ripresa degli investimenti, in particolar modo nel settore delle costruzioni, e al buon andamento delle esportazioni, le misure di contenimento dell'inflazione - osserva la Cgia - "hanno garantito al Paese, almeno nella prima parte di quest'anno, un discreto risultato economico che pochi avevano previsto".

Questi aiuti economici, sottolinea l'associazione artigiana, sono riusciti a mantenere la spinta inflazionistica sotto la soglia del 10%.

La riduzione degli oneri di sistema sulle bollette di luce e gas, la riduzione dell'Iva sul gas per usi civili, i crediti di imposta sulle bollette energetiche delle imprese, la riduzione delle accise sui carburanti, il bonus da 200 euro per i redditi fino a 35mila euro, hanno solo in parte frenato il caro vita (+ 8% in un anno), ma, comunque, sono state determinanti per mantenerlo inferiore al 10%.

Secondo la Cgia "si poteva certo fare meglio e di più, tuttavia, in una fase di grave incertezza politica e con una guerra alle porte, il risultato ottenuto non va assolutamente disprezzato". Lo studio ricorda inoltre che questi 52 miliardi di spesa corrente non andranno ad aumentare il deficit pubblico.

(ANSA).