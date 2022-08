Fisco: Mallegni, modifica costituzionale per fare flat tax

(ANSA) - MARINA DI PIETRASANTA (LUCCA), 19 AGO - Nei primi 36 mesi di governo l'obiettivo sarà "portare a compimento le riforme, perché non sarà banale, sulla questione dell'imposizione fiscale" per introdurre la flat tax", e "la Costituzione dice che ci deve essere la progressività dell'imposizione fiscale, quindi noi dobbiamo fare due canali, due modifiche, una costituzionale e l'altra con legge ordinaria dello Stato". Lo ha affermato Massimo Mallegni, senatore di Forza Italia, nel corso di un dibattito alla Versiliana.

"L'obiettivo è il 15% - ha detto - ma noi dobbiamo partire da un assunto del 23%, che per l'Italia è l'aliquota minima oggi presente. Gli scaglioni attuali sono il 23%, il 25%, il 35% e il 43%". Inoltre, ha aggiunto Mallegni, c'è la volontà di "introdurre una cosiddetta 'no tax area' fino a 13mila euro, quindi chi ha un reddito di 13mila euro all'anno paga zero tasse". (ANSA).