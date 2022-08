Camere commercio:Azienda Promocosenza è punto di riferimento

(ANSA) - COSENZA, 19 AGO - "L'azienda speciale Promocosenza, costituita dalla Camera di Commercio di Cosenza, è un punto di riferimento importante per imprese e professionisti del territorio. L'attività svolta, finalizzata a perseguire interessi pubblici, si articola in molteplici compiti che hanno come obiettivo comune la crescita e lo sviluppo del territorio attraverso un supporto continuo rivolto alle imprese". E' quanto riferisce una nota dell'ente camerale cosentino.

"Oltre alla progettazione e alla realizzazione di iniziative volte alla promozione, formazione ed all'aggiornamento professionale di varie categorie imprenditoriali - è detto nella nota - Promocosenza svolge erogazione di servizi e supporto all'intero sistema economico-produttivo locale, puntando su: innovazioni di processo e di prodotto; commercializzazione e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese attraverso la collaborazione con Promos Italia, l'agenzia nazionale del sistema camerale che supporta le imprese italiane nei processi di internazionalizzazione; certificazioni per l'export; formazione specialistica per le imprese. L'azienda presta la propria collaborazione alle piccole e medie imprese per l'individuazione dei concreti fabbisogni in termini di organizzazione e gestione finanziaria, realizzando inoltre ogni possibile supporto informativo, conoscitivo e promozionale per la creazione di nuove imprese e per il supporto di quelle già esistenti. Accanto a questo, organizza e partecipa ad eventi, fiere e manifestazioni per la promozione del territorio e del sistema imprenditoriale".

"Da menzionare l'organizzazione, in collaborazione con la Camera di Cosenza - riporta ancora la nota - del concorso 'L'Oro dei Bruzi' dedicato alla selezione dei migliori oli extravergini della provincia cosentina e giunto alla sua IX edizione.

Un obiettivo dichiarato è quello di fornire agli operatori economici un qualificato servizio di prova, consulenza e certificazione delle merci e dei prodotti nei settori di analisi rispondenti alle esigenze dell'economia locale, compresa ogni connessa attività di carattere didattico, informativo e formativo. A tal fine l'azienda: rilascia certificati anche ufficialmente riconosciuti su merci e prodotti nei settori di analisi prescelti; effettua prove di laboratorio e saggi merceologici; fornisce a produttori, commercianti e consumatori un servizio qualificato di consulenza sulle merci e sui prodotti; svolge attività di ricerca e di studio sulla qualità dei prodotti immessi sul mercato; svolge attività di analisi e certificazione chimico-merceologica".

"Proprio su questo - è detto ancora - si basa il laboratorio chimico Calab, certificato ACCREDIA, che è parte della Rete dei laboratori camerali dislocati su tutto il territorio nazionale e offre i propri servizi agli operatori commerciali presenti sul territorio regionale per favorire le loro iniziative di innovazione di processo e di prodotto attraverso una certa e qualificata caratterizzazione dello stesso secondo le norme di qualità. Promocosenza, che già nel 2017 è stata inserita tra gli enti accreditati nell'ambito della formazione professionale permanente dei Notai, ha ricevuto anche menzione dalla giuria del 'Premio Eccellenza Formazione (AIF) VII edizione' per il progetto formativo 'FormaReteCameraCosenza', destinato a tutti gli stakeholder territoriali rappresentanti del mondo istituzionale e del tessuto economico provinciale. Il progetto è articolato in una serie di attività ed eventi formativi ed è finalizzato a raggiungere i vari attori per creare una rete territoriale qualificata (da menzionare, ad esempio, il 'Parlamento delle imprese' costituito con lo scopo di accorciare le distanze tra imprenditori e istituzioni)". (ANSA).