Maltempo: Cna Genova, offriamo supporto a imprese danneggiate

(ANSA) - GENOVA, 18 AGO - A poche ore dal passaggio dell'ondata di maltempo che ha creato ingenti danni nel Tigullio, Cna Genova si è attivata per offrire un supporto alle imprese danneggiate. "Come accade in queste circostanze Regione Liguria ha aperto il canale di segnalazione danni tramite il modello AE - spiega il segretario di Cna Barbara Banchero -.

Abbiamo pensato di offrire da subito un supporto ai nostri associati, ai nostri clienti ma anche a tutti gli altri imprenditori che questa mattina si sono trovati con le loro attività fortemente danneggiate. Oltre ai canali ufficiali di Regione Liguria - aggiunge Banchero - abbiamo messo a disposizione degli imprenditori la mail segreteria@cna.ge.it e il numero whatsapp 3488279967 per offrire il nostro supporto nella corretta compilazione della modulistica per la segnalazione dei danni subiti. Ricordo a tutti gli imprenditori che in questa fase è fondamentale documentare accuratamente con foto i danni subiti". (ANSA).