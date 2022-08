Lauree professioni sanitarie Trentino, iscrizioni entro 22/8

(ANSA) - TRENTO, 18 AGO - Scadono lunedì 22 agosto i termini per iscriversi ai sei corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie delle sedi di Trento e Rovereto del Polo universitario delle professioni sanitarie. Per l'anno accademico 2022/23 - si legge in un comunicato - i posti disponibili sono 270, di cui 160 per la laurea in infermieristica, 25 per quella in fisioterapia e 20 rispettivamente per i tre corsi di laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, in tecnica della riabilitazione psichiatrica e in igiene dentale. I posti per il nuovo corso in assistenza sanitaria sono 25.

Il test di ammissione, unico per tutti i corsi, sarà il 15 settembre. La Provincia autonoma di Trento organizza un percorso di preparazione al test di ammissione gratuito dal 5 all'8 settembre.

I corsi sono gestiti dall'Università di Verona con sede a Trento e Rovereto in collaborazione con Provincia autonoma di Trento, Apss e l'Università di Trento. (ANSA).