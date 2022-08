Elezioni:Caretta, FdI tutelerà made in Italy enogastronomico

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - "Con Fratelli d'Italia al governo finalmente la nostra produzione di eccellenza enogastronomica verrà tutelata adeguatamente in Europa dalla concorrenza sleale delle multinazionali straniere. Autentiche truffe quali il nutriscore francese, che vanno a danno dei consumatori e dei produttori italiani, troveranno nel governo di centrodestra un muro invalicabile. Noi di Fratelli d'Italia siamo pronti a batterci per difendere gli interessi del nostro Paese, lo abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo con maggiore forza, grazie alla fiducia degli italiani".

È quanto dichiara Maria Cristina Caretta, capogruppo in commissione Agricoltura della Camera per Fratelli d'Italia.

(ANSA).