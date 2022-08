Musica: a Taranto il rap "made in Italy" dei Gemelli Diversi

(ANSA) - TARANTO, 16 AGO - Dall'esordio come matricole dello Spaghetti Funk a una delle band più popolari e longeve del rap italiano. Un cammino lungo quasi 25 anni per i Gemelli Diversi, che saranno a Taranto per un concerto che abbraccia almeno tre generazioni di appassionati. Appuntamento giovedì 18 agosto sul palco del Mon Reve Resort. L'evento rientra nel "Summer Festival" organizzato dal Mon Reve con il supporto di Programma Sviluppo in occasione del ventennale di attività e con la direzione artistica di Sisters Eventi. Dalla fine degli anni '90, hanno sfornato brani che sono entrati a pieno titolo nel panorama musicale nazionale come "Mary", "Tu corri", "Musica", "Ciò che poteva essere", "Come piace a me". Senza dimenticare il singolo che li ha catapultati all'attenzione del grande pubblico, "Un attimo ancora", remake in chiave hip-hop di "Dammi solo un minuto" dei Pooh.

L'attuale formazione dei Gemelli Diversi è composta da Thema e Strano, che portano avanti il concept della band: creare un mix tra la matrice funk statunitense e la classica melodia italiana.

Nel 2022 è uscito "Vero", nuovo singolo del duo milanese. Il sound è quello che ha caratterizzato il gruppo sin dalle origini. (ANSA).