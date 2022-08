Morto Ardoino: Confesercenti, era colonna associazione

(ANSA) - GENOVA, 16 AGO - "Ci ha lasciato improvvisamente Franco Ardoino, arcinoto ristoratore, impegnatissimo filantropo e Commendatore della Repubblica. Per noi di Confesercenti è stato molto più di uno storico dirigente, Franco era una vera e propria colonna dell'associazione per la quale si è speso tantissimo, accrescendone non solo i soci, ma il prestigio e la credibilità, grazie alle sue tantissime relazioni e alla sua instancabile attività di organizzatore d'iniziative". Lo si legge in una nota di Confesercenti a commento della morte di Franco Ardoino, personaggio di spicco genovese e storico ristoratore.

"Franco è stato per tutti un amico e un maestro - scrive Massimiliano Spigno, presidente di Confesercenti di Genova - una persona che amava il confronto e che ti diceva con trasparenza se non era d'accordo, uno che dava sempre l'esempio e la cui lealtà e altruismo sono semplicemente proverbiali. Il nostro pensiero va ovviamente alla famiglia al cui cordoglio ci uniamo sentitamente, sicuri che quanto ci ha lasciato continuerà ad accompagnarci nel nostro percorso di vita e lavoro. (ANSA).