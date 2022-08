Fisco: Bonaccini; Flat Tax 'boiata pazzesca', da contrastare

(ANSA) - BOLOGNA, 16 AGO - "Io penso che la Flat Tax sia, avrebbe detto quello, una boiata pazzesca". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, intervenendo alla trasmissione 'Effetto estate' su Radio 24. E questo , ha argomentato, "perché la Flat Tax ottiene due risultati: il primo è che riduce le entrate nelle casse dello Stato. E con meno entrate dove andrebbero a tagliare" a destra "per l'idea che hanno di società? Nella scuola e nella sanità.

Dall'altro lato la Flat Tax è anche una cosa, a mio parere, che si avvicina quasi all'incostituzionalità perché la Costituzione prevede la progressività nel pagamento delle tasse" A giudizio di Bonaccini, ancora, "la Flat Tax metterebbe le stesse tasse uguali per tutti, quindi vorrebbe dire che un ricco ci guadagna mentre il ceto medio e il ceto povero non guadagnano per nulla se devono pagare le stesse tasse che paga un ricco. Da questo punto di vista credo che sia una proposta da contrastare.

La prima cosa che va fatta e che il Governo Draghi stava facendo - ha concluso Bonaccini - è il taglio del cuneo fiscale".

Quanto all'ipotesi di un presidenzialismo in Italia, Bonaccini si è limitato ad osservare che "questa idea di un presidenzialismo abbinato a una autonomia differenziata, messa insieme così, è una cosa abbastanza sgangherata. E lo dico io che difendo l'autonomia differenziata perché l'ho chiesta , seppur diversa dalla Lombardia". (ANSA).