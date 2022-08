++ Inps: bonus 200 euro pagato a 427mila colf,domande fino 30/9

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - Oltre 427 colf e badanti hanno ricevuto ad agosto dall'Inps il pagamento del bonus 200 euro. Lo fa sapere lo stesso Istituto, ricordando che per i lavoratori domestici c'è tempo fino a fine settembre per presentare le domande. A luglio - si spiega in una nota - l'Inps ha provveduto a disporre i pagamenti del bonus 200 euro anche per i lavoratori domestici, sulla base delle domande pervenute. Ai primi giorni di agosto, su 445.875 istanze presentate 427.634 sono state definite da Inps. Per i lavoratori domestici il termine ultimo di presentazione delle domande è fissato al 30 settembre mentre per le altre categorie entro il 31 ottobre (ANSA).