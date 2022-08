++ Fisco: Bankitalia, in cassa 23 mld in più nel primo semestre

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - La ripresa dell'economia ma anche la crescita dei prezzi spingono gli incassi del fisco. Nel primo semestre dell'anno - ha calcolato Bankitalia - le entrate tributarie sono state pari a 218,1 miliardi, in aumento dell'11,9 per cento (23,2 miliardi) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Si tratta di dati aggregati che tengono conto del solo andamento di cassa dal quali è difficile identificare le singole componenti della crescita del gettito.

A giugno le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 36,0 miliardi, in aumento del 10,4% (3,4 miliardi) rispetto allo stesso mese del 2021. (ANSA).