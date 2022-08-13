Edizioni
Economia
  1. ANSA.it
  2. Economia
  3. PMI
  4. NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Redazione ANSA
News

AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - - SOCIETA' COOPERATIVA - VIA DELLA DATARIA, 94 - 00187 ROMA REGISTRATA AL N. 212/48 DEL TRIBUNALE DI ROMA ------------------------------------------------------- DIRETTORE RESPONSABILE: LUIGI CONTU ------------------------------------------------------- AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 (GDPR) E DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - SOCIETA' COOPERATIVA, AGENZIA.ANSA@PEC.ANSA.IT DESIGNATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: GIANNETTO BALDI RPD-DPO AGENZIA ANSA: DANIELA CAVALLARO, RPD@PEC.ANSA.IT ------------------------------------------------------- NOTIZIARIO QUOTIDIANO PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANNO 78 n. 225 SABATO 13 AGOSTO 2022 ------------------------------------------------------- CODICE ISSN 2499-7927 .
   

        RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
        Condividi
        BANCA IFIS
        Vai alla rubrica: PMI
        Tutte le news

        Ultima ora

        1. 18:56

          Borsa: Milano tiene con Tim e Nexi, debole Prysmian

        2. 18:43

          Gas: chiude in lieve calo (-1%) a 206 euro al Megawattora

        3. 18:33

          Spread Btp-Bund: conclude in lieve aumento a 204 punti base

        4. 17:43

          Borsa: Europa conclude cauta, Londra +0,4%

        5. 17:40

          Borsa: Milano chiude in rialzo, Ftse Mib +0,49%

        6. 16:19

          Borsa: Milano (+0,3%) tiene con Europa dopo Wall street

        7. 14:01

          Borsa: Europa tiene in attesa di Wall Street, Milano +0,2%

        8. 13:51

          Lavoro: Inl, controllate 62.710 aziende, 62% irregolare

        9. 13:34

          Huawei: -6% ricavi nel primo semestre,pesa Covid e bando Usa

        10. 13:11

          Borsa: Milano tiene (+0,3%), corrono Tim, Nexi e Banco Bpm

        Tutte le news
        Modifica consenso Cookie