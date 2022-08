Fisco: affitti a nero Maremma, non dichiara 110mila euro

(ANSA) - GROSSETO, 13 AGO - Oltre 50 controlli lungo la costa maremmana contro il fenomeno degli affitti in nero che hanno permesso di accertare, tra gli altri, una cittadina olandese che ha omesso di dichiarare redditi per oltre 110mila euro. E' quanto scoperto dalla guardia finanza del comando provinciale di Grosseto nell'ambito di un'articolata attività di controllo su più fronti, dai mancati obblighi fiscali al lavoro nero, da possibili infiltrazioni di attività criminali nel tessuto economico locale, fino al mancato rispetto dell'obbligo di accettare i pagamenti con il Pos da parte degli esercenti.

Nel complesso, i finanzieri hanno controllato oltre 250 operatori del commercio, oltre 100 lavoratori dipendenti sono stati identificati, una dozzina dei quali è risultato in nero o irregolare. Sono invece 40 le attività sanzionate per non aver emesso scontrino/ricevuta fiscale o per inadempienza all'incasso con Pos. Guardia di finanza impegnata anche per una quarantina di informative e approfondimenti antimafia effettuati su operatori economici del territorio, con il collegato sviluppo di oltre 40 segnalazioni di operazioni sospette. Non sono stati, finora, fortunatamente riscontrati aspetti prettamente legati al crimine organizzato, seppur talune violazioni ed elementi di interesse economico-finanziario siano emersi, in alcuni casi anche con segnalazione all'autorità giudiziaria. (ANSA).