Elezioni:De Poli,taglio tasse e sostegno a pmi nel programma

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - "Taglio delle tasse, sostegno alle piccole medie imprese, più risorse alle politiche sociali per dare risposte ad anziani e persone non autosufficienti. Questi sono i punti fermi di Udc Noi Moderati nel programma del Centrodestra per il futuro dell'Italia". Così Il senatore Antonio De Poli, presidente nazionale Udc. (ANSA).