++ P.a.: Confartigianato, file e cavilli rubano 238 ore l'anno +

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - Nell'Ue, "nel 2022 l'Italia è al 24° posto per grado di soddisfazione verso i servizi pubblici.

Scivoliamo addirittura al 26° posto per la fiducia" di cittadini e imprese. Confartigianato fa un check-up sull'efficienza della P.a. e avverte: "L'innovazione tecnologica non sembra aver migliorato la burocrazia. Siamo sempre alle prese con cavilli, file agli sportelli, complicazioni che rubano 238 ore l'anno agli imprenditori soltanto per occuparsi degli adempimenti fiscali".

"E' una delle priorità che abbiamo indicato nel nostro Manifesto alle forze politiche che si candidano a guidare il Paese", dice il presidente Marco Granelli. (ANSA).