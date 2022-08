Turismo: Confesercenti, Ferragosto in Toscana come pre-Covid

(ANSA) - FIRENZE, 12 AGO - Le imprese turistiche toscane si preparano ad un ponte di Ferragosto con un movimento abbastanza allineato agli anni del pre-Covid, ma con una minor propensione di spesa dei turisti. E' quanto sostiene Confesercenti Toscana, riportando i dati emersi dall'indagine del Cst - Centro Studi Turistici "Dal 12 al 16 agosto il tasso di occupazione delle camere sui portali online - afferma in una nota il presidente dell'associazione, Nico Gronchi - è del 93%, contro l'85% dello stesso periodo del 2019, con punte del 97% per le località balneari".

Buoni numeri anche per le località di montagna, con il 95% delle camere prenotate, e le destinazioni della campagna/collina con tassi di occupazione media intorno al 94%. Una sostanziale stabilità del mercato si registra, invece, per le strutture delle località termali e del benessere che segnano il 79% di saturazione. Si consolida il trend di ripresa nelle città d'arte, grazie soprattutto al ritorno dei mercati stranieri: il tasso di occupazione rilevato è dell'86%.

"Perché questo trend si consolidi - sostiene Gronchi -, occorre che gli investimenti in infrastrutture, dalle strade, agli aeroporti, passando per le reti e i sistemi digitali, diventino il centro delle strategie di una Regione, come la Toscana, in cui il Pil generato dal Turismo vale oltre il 16%, uno dei dati maggiori a livello nazionale". (ANSA).