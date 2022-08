Sanità: Confapi, operatori privati per lotta carenza medici

(ANSA) - TORINO, 12 AGO - "La grave carenza di medici di base su tutto il territorio nazionale non è nient'altro che il risultato di una serie di scelte sbagliate, che neanche con la pandemia siamo riusciti a modificare". A dirlo è Michele Colaci, presidente di Confapi (Confederazione italiana piccola media industria privata) Sanità Piemonte e vice presidente nazionale vicario di Confapi Sanità. "Fin dall'inizio del 2020 - aggiunge - provvedimenti andavano adottati, come l'eliminazione del numero chiuso dei corsi per medici e infermieri. Non era la soluzione definitiva, ma certamente avrebbe potuto alleggerire una pressione che nei prossimi mesi potrà diventare drammatica.

Senza medici di famiglia, i pazienti non avranno altra soluzione che rivolgersi agli ospedali, intasando e impedendo di curare i soggetti più gravi. Stesso discorso per gli infermieri, con la grave carenza non potranno essere garantite le assistenze domiciliari". Secondo Confapi, "pensiamo sia importante un coordinamento nazionale che metta in campo provvedimenti snelli ed efficaci utili alla salute dei cittadini - conclude Colaci -.

Anche con il contributo di operatori privati. Altrimenti la sanità pubblica avrà miseramente fallito". (ANSA).