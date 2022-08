Lavoro: Orlando, cresciute ispezioni e personale dell'Inl

(ANSA) - ROMA, 12 AGO - "Oggi l'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) presenta il suo rapporto annuale: è una fotografia importante del Paese, dello sfruttamento, del lavoro nero, del lavoro sommerso. È una fotografia importante anche del lavoro fatto dall'ispettorato stesso che in questo anno è cresciuto, perché aumenta il numero delle ispezioni e aumenta il numero delle forze in campo. Abbiamo voluto, con un decreto ad hoc, potenziare questa istituzione che arriverà alla fine di quest'anno a un'implementazione del proprio organico del 65%".

Lo scrive su Facebook il ministro del Lavoro Andrea Orlando, a proposito della Relazione diffusa oggi dall'organismo diretto da Bruno Giordano, sottolineando come "anche in queste ore, nelle quali stiamo presentando questo rapporto, l'Ispettorato sta facendo molto, sta andando sui luoghi di lavoro negli ambiti più coinvolti della stagione turistica e agricola e sta facendo emergere situazioni di grave illegalità e violazioni che mettono a repentaglio la sicurezza dei lavoratori". È, chiosa il ministro, "uno sforzo che dobbiamo compiere, è uno sforzo che dà un senso alla parola dignità del lavoro, è uno sforzo su cui si deve fondare la nostra democrazia". (ANSA).