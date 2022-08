Lavoro: Inl, su 59.362 irregolari 26% è 'in nero'

(ANSA) - ROMA, 12 AGO - La presenza di lavoratori occupati "in nero" costituisce circa il 26% (pari a 15.150 soggetti) dei 59.362 lavoratori irregolari tutelati dall'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) e, nel rapporto tra il numero occupati "in nero" e quello delle ispezioni con esito irregolare, "le percentuali più elevate a livello regionale sono state rilevate in Campania (60 addetti "in nero" per 100 controlli con esito irregolare), seguita da Toscana (52%) e Calabria (48%)". A renderlo noto lo stesso organismo, nella Relazione sull'attività di vigilanza condotta nel 2021 e pubblicata oggi. Si conferma, poi, recita il dossier, "la tendenza a una diminuzione generale del lavoro sommerso per le donne, determinando una riduzione della quota femminile che dal 40% del 2019 passa al 30% del 2021, e si assiste conseguentemente ad una crescita della quota maschile di lavoro "in nero", che va dal 60% del 2019 al 70% nel 2021". Inoltre, "su 3.971 provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, 3641 sono per lavoratori "in nero", e 330 per violazioni sulla salute e sicurezza", si sottolinea nella Relazione dell'Inl. (ANSA).