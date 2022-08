Indagine Gdf Vicenza su frode fisco, 'Natana', noi estranei

(ANSA) - VENEZIA, 12 AGO - La società campana 'Natana.doc' precisa, in una nota, di non essere minimamente coinvolta nell'indagine per un'evasione fiscale di oltre 12 mln di euro, condotta dalla Gdf di Vicenza, rispetto alla notizie di stampa aveva riportato anche il nome dell'azienda.

"La Natana.doc - spiega il legale della società, Paolo Toscano - non è stata destinataria di alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria ed al fine di evitare qualsivoglia speculazione, sottolinea che già da diverso tempo non affida l'esecuzione dei servizi a terzi, così come stabilito dai contratti sottoscritti con i propri clienti". L'avvocato aggiunge che Natana.doc spa si riserva di adire l'autoritá Giudiziaria, sia civile che penale, al fine di tutelare la propria immagine. Ciò anche al fine di "preservata la serenità e l'immagine degli oltre duemila dipendenti" (ANSA).