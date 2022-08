Fisco: Letta, flat tax una vergogna incostituzionale

(ANSA) - ROMA, 12 AGO - "Un mese di stipendio in più è molto concreta, non ci sarà perchè hanno fatto cadere il governo. Flat tax? E' come un miliardario che propone che tutti paghino la stessa aliquota. E' una vergogna ed è anticostituzionale.

L'unico modo per coprirla sarebbe chiudere i servizi pubblici, come fare parti uguali tra diseguali, come diceva Don Milani".

Lo afferma il segretario del Pd, Enrico Letta, intervistato da Massimo Giannini sul sito della Stampa. (ANSA).