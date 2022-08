Ex Ilva: Usb, ferie trasformate in Cig, Inps come bancomat

(ANSA) - TARANTO, 12 AGO - "Per i dipendenti dello stabilimento siderurgico di Taranto ancora una volta le ferie, già programmate, vengono trasformate in cassa integrazione, con il conseguente dimezzamento della retribuzione mensile. L'Inps è diventato un vero e proprio Bancomat nelle mani di chi continua a bruciare soldi pubblici, millantando risultati che non esistono ed una fabbrica in ripresa". Lo sottolinea Francesco Rizzo, coordinatore provinciale Usb Taranto, aggiungendo che "la gestione Morselli è capace di distruggere ma non di costruire.

Bernabè, se crede nel progetto deve avere il coraggio di sostituire la Manager e la sua squadra, oppure sia consapevole che non decollerà mai".

Secondo il sindacalista, "Morselli ed entourage devono essere allontanati: di danni ne hanno fatto anche troppi. Gli stessi ministri dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Giorgetti e Orlando, conoscono perfettamente quello che sta accadendo e non intervengono in nessun modo. Questo è il Paese Italia e soprattutto questa è la gestione della fabbrica, nella quale nessuna regola viene rispettata e tutto è concesso". (ANSA).