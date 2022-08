Elezioni: Stefani, risorse Rdc a pensioni invalidità e disabili

(ANSA) - GENOVA, 12 AGO - Destinare le risorse del reddito di cittadinanza all'aumento delle pensioni di invalidità e facilitare l'accesso dei disabili al mondo del lavoro. E' la proposta avanzata dalla ministra per le Disabilità Erika Stefani durante un incontro elettorale della Lega a Genova.

"Per aumentare le pensioni di invalidità ci vogliono tanti soldi, però ci sono sistemi sfuggiti di mano, vedasi il reddito di cittadinanza, diventato un sistema controproducente che invece di creare lavoro ha sottratto gente al mondo del lavoro.

Se girassimo le risorse del reddito di cittadinanza a pensioni di invalidità e disabili penso che potremmo davvero fare tanto", ha sottolineato Stefani.

"E' un tema su cui abbiamo ragionato, ma all'interno del Consiglio dei ministri nel Governo Draghi la componente del M5S non amava molto che si mettesse mano al sistema del reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza è un sistema che dovrà essere rivisto, perché ci sono allocate numerose risorse che potrebbero essere spese meglio per facilitare l'accesso al mondo del lavoro con progetti molto di impatto per il mondo della disabilità", conclude la ministra. (ANSA).