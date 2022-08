Turismo: Confesercenti Torino, agosto da record

(ANSA) - TORINO, 11 AGO - È un agosto da record per il turismo a Torino: alberghi pieni al 60%, non solo in vista del Ferragosto, e ritorno massiccio degli stranieri, secondo il quadro tracciato da Confesercenti.

Gli operatori del settore (albergatori, agenzie di viaggio, guide turistiche, pubblici esercizi) interpellati da Confesercenti sono concordi: dopo la grande gelata del Covid, i dati del turismo stanno ampiamente superando quelli del 2019.

"Tradizionalmente - dice Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti - il mese di agosto segnava il punto minimo dell'occupazione alberghiera: l'essere arrivati a sei camere occupate su dieci è un risultato straordinario, tanto più che il dato non riguarda i soli giorni del Ferragosto, ma l'intero mese. D'altra parte, anche ad agosto si conferma la tendenza - già evidenziata a giugno e a luglio - di una crescita dei passeggeri all'aeroporto di Caselle di oltre il 20% rispetto al 2019. E questi sono solo una parte degli arrivi". Oltre il 70% dei turisti ha prenotato per tre o più notti.

I turisti presenti a Torino sono per il 50% italiani e per il 50% stranieri: fra questi ultimi continuano a essere moltissimi i francesi (70%), ma per la prima volta c'è una nutrita presenza di visitatori provenienti dal Nord Europa; tanti anche gli spagnoli.

"Finalmente anche il settore delle visite guidate - dice Micol Caramello, presidente delle guide turistiche di Federagit-Confesercenti - è in pieno recupero: abbiamo stranieri e anche tanti italiani che vogliono visitare non solo Torino, ma anche fare itinerari enogastronomici come quello delle Langhe.

In città sono molto richiesti Museo Egizio, Palazzo Reale, Musei Reali. E poi Stupinigi e Venaria". (ANSA).