Pensioni: Della Vedova, c.destra distrugge prospettive giovani

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - "Mentre la Flat Tax è una proposta a metà tra riflessione accademica e propaganda pura, visto che non ci sarà mai, le proposte del centrodestra sulle pensioni, da quelle a mille euro ai prepensionamenti, sono balle pazzesche, totalmente insostenibili e cattive sei confronti delle nuove generazioni". Lo ha detto ad Agorà il segretario di +Europa e sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova. "Capisco che siano proposte che possono funzionare elettoralmente, ma se aumenti in maniera esponenziale la spesa previdenziale, distruggi le prospettive dei giovani. Ci vuole pelo sullo stomaco, elettoralmente paga, ma io preferisco fare il contrario: occuparmi delle prospettive delle nuove generazioni, magari dettassando il loro reddito, mettendo più soldi sulle borse di studio, pagando l'Università a chi non può permetterselo", ha concluso Della Vedova.