Ex Ilva:Brigati (Fiom),azienda conferma ferie trasformate in Cig

(ANSA) - TARANTO, 11 AGO - "Acciaierie d'Italia, nonostante l'intervento dell'ispettorato del lavoro, a seguito della segnalazione inoltrata dalla Fiom unitamente a Fim e Uilm, ha trasformato le ferie programmate dai lavoratori in cassa integrazione. Infatti, in queste ore stanno arrivando moltissime segnalazioni da molti lavoratori che hanno scoperto, direttamente attraverso la busta paga, la trasformazione delle ferie programmate in cassa integrazione straordinaria senza nessuna comunicazione al lavoratore". Lo afferma Francesco Brigati, coordinatore Rsu Fiom Cgil, aggiungendo che "stessa sorte è toccata anche ai lavoratori che hanno usufruito di permessi per la donazione sangue. Una vergogna. Il management di ArcelorMittal - insiste il sindacalista - non ha nessun pudore e, pur di recuperare risorse economiche, sottrae soldi dalle tasche dei lavoratori".

La Fiom, annuncia Brigati, sta "raccogliendo tutte le segnalazioni dei lavoratori. Integreremo la denuncia affinché l'ispettorato del lavoro possa avere un quadro più chiaro sull'atteggiamento di questa azienda. Il governo non può continuare ad elargire somme di denaro a chi gestisce lo stabilimento con queste modalità e non ha un minimo di rispetto per I propri dipendenti". (ANSA).