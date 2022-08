Elezioni:Lega, abbiamo idee chiare sul fisco

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - "La Lega ha le idee chiare sul fisco.

Bisogna continuare a ridurre scaglioni e aliquote operando su detrazioni e deduzioni come realizzato a dicembre 2021 per cui dipendenti, pensionati e lavoratori autonomi - riducendo da 5 a 4 scaglioni - hanno risparmiato 7 miliardi di euro di Irpef.

Alla Flat Tax al 15% per dipendenti e pensionati si può giungere tranquillamente proseguendo nel cammino intrapreso. Si può allo stesso modo ripristinare la norma - approvata quando la Lega era al Governo - di estensione a 100mila euro di volume d'affari della mini Flat Tax che oggi ha il tetto di 65mila euro di fatturato e che riguarda 2 milioni di Partite Iva. La Lega nella delega per la riforma fiscale ha già scongiurato l'approvazione di aumenti delle tasse sulla casa e i risparmi come volevano la sinistra e M5s. Il 25 settembre gli Italiani sceglieranno se semplificare e ridurre la tassazione per rilanciare l'economia oppure se aumentare il già alto livello delle patrimoniali su casa e risparmi". Lo dicono in una nota i deputati della Lega Massimo Bitonci (capogruppo in commissione Bilancio e responsabile dipartimento Attività produttive del partito) e Alberto Gusmeroli (vicepresidente della commissione Finanze della Camera e responsabile Unità fisco del dipartimento Economia del partito). (ANSA).