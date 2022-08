Bcc Iccrea: utile netto semestrale sale a 683mln (2)

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - I prestiti a clientela nel semestre, sono ammontati a complessivi 90,1 miliardi di euro, in crescita di 1,3 miliardi di euro (+1,4%) rispetto agli 88,8 miliardi di euro di fine 2021, "È importante sottolineare - ha dichiarato Giuseppe Maino, Presidente di Iccrea Banca - come in un contesto post pandemico influenzato da forte incertezza per il conflitto russo-ucraino e per le potenziali ricadute sull'economia nazionale, il nostro Gruppo abbia proseguito il suo impegno allo sviluppo dei territori in cui opera, accrescendo ulteriormente lo stock di prestiti a clientela. Impegno che è stato ripagato dalla fiducia dei nostri soci e clienti, testimoniata anche dalla forte stabilità della raccolta".

"Il Gruppo BCC Iccrea - ha aggiunto Mauro Pastore, Direttore Generale di Iccrea Banca - è fortemente focalizzato sul nuovo Piano Strategico e i risultati del primo semestre dimostrano che stiamo seguendo le giuste direttrici sia in relazione alle iniziative volte a migliorare la redditività strutturale, sia in termini di complessivo presidio del rischio. Al robusto risultato economico, che ha consentito di consolidare ulteriormente una posizione patrimoniale fra le migliori a livello nazionale, contribuiscono anche i positivi risultati derivanti dalla crescita dei margini da servizi". "Nella seconda parte dell'anno proseguiremo nell'esecuzione delle numerose iniziative già definite che porteranno a migliorare ulteriormente la situazione tecnica complessiva del Gruppo" conclude Pastore. (ANSA).