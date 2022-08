Bcc Iccrea: prosegue calo crediti deteriorati

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - Il gruppo Bcc Iccrea ha proseguito, nel primo semestre, il programma di derisking del portafoglio deteriorato che ha visto l'esecuzione di un'operazione di cartolarizzazione multioriginator (GACS VI) con la riduzione di sofferenze per ulteriori circa 500 milioni di euro. E' quanto si legge nel comunicato sui conti secondo cui "sono continuate le altre iniziative gestionali previste dal Piano Industriale finalizzate all'ulteriore miglioramento degli indicatori di rischio che hanno portato a un NPL ratio lordo del 5,9% (6,9% a fine 2021) e un NPL ratio netto del 2,2% (2,7% a fine 2021), in presenza anche di un tasso di deterioramento del bonis migliore rispetto alle attese".

"Nel corso del primo semestre - sottolinea il comunicato - si è infatti sostanzialmente annullato lo stock di prestiti a clientela soggette a moratoria, ex DL Cura Italia, senza che i clienti interessati abbiano in linea generale registrato sinora particolari difficoltà".

Il costo del rischio a giugno 2022 - pari a 190 milioni di euro - è risultato inferiore rispetto a quello registrato nel primo semestre del 2021. (ANSA).