ANSA/ Il fisco non va in vacanza, ad agosto 205 adempimenti

(di Marco Assab) (ANSA) - ROMA, 11 AGO - I debiti fiscali, si sa, lavorano anche la domenica, e agosto non fa eccezione. Sono infatti 205 gli adempimenti che attendono i contribuenti italiani nel mese più vacanziero: dalla scadenza per le rate di saldo e stralcio, rottamazione ter e rottamazione Ue, agli adempimenti periodici di Iva, Irpef e Inps.

Un mese, insomma, che non risparmia i commercialisti quando, teoricamente, anche il fisco è in vacanza. Da qui la richiesta di un nuovo calendario fiscale, spiega il presidente dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, Matteo De Lise. Un calendario che possa "garantire dignità all'attività dei professionisti che coadiuvano lo Stato, garantendo un po' di serenità anche a famiglie e imprese che stanno lottando contro una crisi economica estremamente violenta".

Per i contribuenti il calendario fiscale vede il primo appuntamento l'8 agosto, con il termine ultimo per il versamento delle rate 2021 di saldo e stralcio, rottamazione-ter e rottamazione Ue. Data che tiene già conto dei cinque giorni di tolleranza aggiuntivi concessi dalla legge. Prossimi appuntamenti dopo Ferragosto, con la giornata clou del 22 quando si concentreranno la maggior parte delle scadenze. Tra queste quelle che riguardano gli adempimenti periodici per i titolari di partita Iva sostituti d'imposta, alle prese con il termine ultimo per versamenti Iva, ritenute Irpef e contributi Inps. C'è anche il versamento di saldo e primo acconto delle imposte sui redditi, con maggiorazione dello 0,40%, che riguarda prevalentemente le partite Iva.

Ad attendere i contribuenti il 22 agosto c'è anche la scadenza del secondo trimestre dell'Esterometro, con imprese e lavoratori autonomi tenuti a comunicare all'Agenzia delle entrate i dati delle operazioni transfrontaliere, vale a dire cessioni di beni e prestazioni di servizi da o verso soggetti che non sono stabiliti in territorio italiano. C'è spazio anche per il canone Rai, con il versamento della seconda rata semestrale che riguarda chi non ha l'addebito in bolletta, mentre per gli over 75 con reddito non superiore a 8.000 euro è possibile chiedere l'esonero.

Una giungla di appuntamenti, insomma, in pieno periodo di ferie, che mette in difficoltà i commercialisti, che chiedono "un confronto con le forze politiche con l'obiettivo di migliorare la burocrazia dello Stato". (ANSA).