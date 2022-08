Pensioni: Durigon(Lega), tempo riforma, proponiamo quota 41

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - "Per le pensioni credo sia arrivato il tempo di una riforma definitiva, quota 100 che ha dato buonissimi risultati, era ideata per poi fare una riforma strutturale del sistema". Lo afferma Claudio Durigon deputato della Lega, a 'Gli Inascoltabili' su New Sound Level, parlando delle ipotesi sulla riforma delle pensioni in vista delle prossime elezioni politiche.

"Noi proponiamo - aggiunge - quota 41 perché dopo 41 anni di contributi credo sia giusto andare in pensione, agevolando le donne con una possibilità di andare prima in base anche ai figli, mantenendo anche delle formule di fuoriuscita sempre incentivate tipo opzione donna, e poi anche abbassare l'età della vecchiaia dai 67 a 62-63 anni. Credo sia una riforma accettabile che l'Italia deve mettere come priorità. E credo che una volta al governo potremo attuarla. Ha un costo di circa 4 miliardi l'anno, non mi sembra una cifra inarrivabile visto che con il decreto aiuti abbiamo messo 17 miliardi". "Mandare prima in pensione non è un costo, - prosegue Durigon - si fanno entrare nel mondo del lavoro giovani, più preparati con le nuove tecnologie così le aziende così possono efficientarsi". (ANSA).