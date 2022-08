Imprese:Castelli,10mln a Prato per aiutare distretto tessile

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Il Ministero dell'Economia e il Mise hanno firmato il decreto attuativo che assegna 10 milioni al Comune di Prato per il sostegno alle imprese del distretto tessile. Lo fa sapere la viceministra dell'economia Laura Castelli. "Un grande lavoro di squadra. Sono contenta di aver potuto contribuire a tutto questo. Per Prato e per le imprese del territorio", afferma Castelli, che aggiunge: "Avete chiesto, in modo coeso, un sostegno. E noi come Governo vi abbiamo ascoltato. Un grazie speciale all'amica e collega Caterina Bini.

Questa è una delle belle cose fatte insieme in questi anni. E per me è un onore". (ANSA).