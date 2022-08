Fisco: Siri (Lega) a Zingaretti,su flat tax non sa di cosa parla

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - "Da Zingaretti l'ennesima dimostrazione di come il Pd continui a commentare e demonizzare la flat tax senza sapere di cosa parla". Così Armando Siri, responsabile del programma e dei dipartimenti Lega.

"Con quale logica, secondo lui, noi vorremmo penalizzare giovani e poveri o sacrificare sanità, scuola e politiche sociali? Al contrario, la fase 2 della nostra flat tax aiuta in primo luogo le famiglie monoreddito con più figli a carico, proprio perché tiene conto delle istanze di chi oggi ha maggiori esigenze di avere immediatamente più soldi in tasca da spendere.

Sinceramente lascia perplessi che il residuo di ciò che era una volta la sinistra, a difesa di operai e lavoratori, oggi si schieri proprio contro la possibilità di dar loro e alle loro famiglie più risorse e dignità economica. Le coperture della nostra riforma fiscale - conclude Siri - non arriveranno mai da tagli a scuola, sanità e sostegno a chi ha davvero bisogno di assistenza." (ANSA).