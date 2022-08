Fisco, frode da quattro milioni di euro con società cartiere

(ANSA) - NAPOLI, 10 AGO - Tramite l'utilizzo di società cartiere, esistenti cioè solo su carta, avrebbero realizzato crediti di imposta rilevanti frodando il Fisco per oltre 4 milioni di euro. E' quanto contestato ai responsabili di una società operante nell'area di Nola (Napoli), attiva nel settore del commercio all'ingrosso di elettrodomestici ed elettronica, cui i finanzieri di Napoli hanno sequestrato beni e soldi (valore 4,6 milioni di euro). Cinque le persone indagate per frode fiscale, dichiarazione fraudolenta, omessa dichiarazione e emissione e utilizzo di fatture false.

Dalle indagini realizzate dalla Guardia di Finanza del Gruppo di Nola e coordinate dalla Procura di Nola, è emerso che la frode cosiddetta "carosello" sarebbe stata realizzata mediante l'acquisto, da parte dell'azienda nolana, di beni in regime di IVA comunitaria, rivenduti poi sul territorio nazionale a prezzi concorrenziali con un indebito e illecito risparmio d'imposta, e attraverso l'acquisto, da parte di aziende compiacenti ubicate in paesi dell'Unione Europea, di merce di scarsissimo valore commerciale a prezzi elevatissimi, che veniva poi introdotta nel circuito fraudolento sul territorio nazionale e, infine, nuovamente esportata verso altre società consenzienti dell'Unione Europea, così da creare fittizi crediti IVA in capo ad aziende nazionali. Gli scambi di merci, contabilizzati tramite una serie di fatture false, in realtà non sarebbero mai avvenuti o avrebbero riguardato soggetti economici differenti rispetto a quelli indicati nei documenti fiscali. (ANSA).