Fisco: Fragomeli(Pd), prima flat tax giovani con Prodi

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - "Flat tax per tutti, Salvini scherzava e scopre la Flat per i giovani. Dispiace che l'interesse della Lega per i giovani sia sempre indiretto e strumentale a promuovere il vecchio e insostenibile arnese della flat tax per tutti. Ad ogni modo ricordiamo a Salvini che il primo regime agevolato per i giovani under 35 e nei primi 5 anni di attività, cosiddetto dei minimi, fu introdotto dal governo Prodi con la finanziaria 2008 proprio con l'obiettivo di semplificare e ridurre l'aliquota fiscale alle nuove e giovani partite IVA entro determinati limiti di reddito. Discorso diverso quello della Flat tax per tutti in salsa leghista che, riducendo per decine di miliardi le entrate pubbliche, rischia di sfasciare il bilancio dello Stato mettendo a rischio la copertura di servizi educativi, d'istruzione e professionalizzanti: questi sì fondamentali per costruire opportunità e futuro ai nostri giovani". Lo afferma il capogruppo democratico in commissione Finanze alla Camera Gian Mario Fragomeli. (ANSA).