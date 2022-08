Elezioni: Manca(Pd), Salvini mente non hanno votato taglio fisco

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - "La flat tax raccontata da Salvini è una menzogna, una promessa elettorale, tanto è vero che esiste solo nei paesi dell'ex Unione sovietica e nei paradisi fiscali.

In Italia comporterebbe pesanti tagli al welfare e alla scuola pubblica e danneggerebbe le famiglie già svantaggiate. Non è un caso se nessun paese occidentale l'ha adottata". Lo dice il senatore del Partito democratico Daniele Manca.

"La verità è che la destra mente sapendo di mentire - dice Manca -: anche I governi Berlusconi pur avendola promessa non l'hanno mai istituita, perché è troppo costosa e genera iniquità insostenibili. Le destre avrebbero potuto votare la riforma fiscale con un taglio immediato dell'Irpef per i redditi medio bassi e l'abolizione dell'Irap, ma non l'hanno fatto. Promesse a parte, gli italiani sanno chi ringraziare", conclude il senatore. (ANSA).