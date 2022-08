Corte Conti: Enasarco, 187 mln avanzo, ma 'pesa' contenzioso

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Il conto consuntivo 2021 di Enasarco (Ente di previdenza degli agenti di commercio e dei consulenti finanziari) evidenzia un avanzo economico di oltre 187 milioni di euro, "destinato quasi totalmente all'incremento della riserva legale e, solo in minima parte, alla riserva di dismissione immobiliare, interamente vincolata a favore della previdenza", ma l'esercizio "ha risentito del contenzioso legale relativo all'elezione degli organi di governance e della conseguente mancata approvazione dei documenti di budget 2022 e di revisione 2021, entrambi causa dell'incertezza determinatasi a seguito del periodo di gestione provvisoria venutosi a delineare". Lo si legge nella relazione sulla gestione 2021 della Cassa pensionistica privata, approvata dalla Sezione controllo Enti della Corte dei Conti. "Il rendimento netto 2021 degli investimenti immobiliari, in perdita dello 0,6%, a fronte di un risultato 2020 ancora più negativo, mostra andamenti che richiedono scelte correttive. La gestione patrimoniale, con un risultato netto dello 0,5%, rimarca l'esigenza di migliorare una gestione ancora poco efficace e di basso profilo, soprattutto in virtù delle ingenti disponibilità liquide da impiegare, accumulatesi in virtù dei mancati investimenti della gestione provvisoria", recita il testo. Il contesto complessivo, ha concluso la magistratura contabile, "richiede il potenziamento degli uffici di vigilanza, delle strutture di gestione del rischio e delle risorse finanziarie, oltre al rafforzamento delle regole necessarie a una gestione più dinamica e mirata, che colga al meglio le opportunità offerte dal mercato e garantisca le prestazioni previdenziali in favore dei professionisti iscritti". (ANSA).