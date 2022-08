Cilento Spa:5 milioni da Sace e Blu Banca per mozzarella 4.0

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - La Cilento realizzerà un nuovo impianto produttivo di 7.500 mq ad alta tecnologia a Cellole, nel casertano, per aumentare di produzione di mozzarella di bufala campana dop, burrata di bufala e ricotta di bufala con un finanziamento di 5 milioni di euro erogato da Blu Banca e garantito da Sace. In particolare, spiega una nota di Sace,l'investimento riguarda il potenziamento e l'automazione del nuovo stabilimento, con l'acquisto di impianti e macchinari ad alto contenuto tecnologico.

Lo stabilimento di Cellole si estende su una superficie di 100mila mq di cui 25mila mq coperti ed è dotato di impianti all'avanguardia per assicurare bontà e sicurezza alimentare, attraverso il paradigma dell'industria 4.0 "Siamo lieti di supportare un'azienda come la Cilento spa che ha l'ambizione di crescere e migliorare sempre più la propria efficienza tenendo ben saldi i valori di una qualità che si basa su innovazione e sostenibilità", ha dichiarato Maria Luisa Miccolis, Responsabile pmi di Sace.

"Siamo fiduciosi che tale investimento rappresenti un punto di forza per la Cilento SpA ed al contempo per l'intero settore", ha dichiarato Carlo Cilento, Amministratore Unico di Cilento SpA.

"Investire in un'impresa del Mezzogiorno che produce prodotti di eccellenza della gastronomia campana e contemporaneamente preservare l'ambiente in un'ottica di risparmio energetico ed ottimizzazione delle risorse è un'operazione assolutamente coerente con le nostre strategie di sviluppo", ha affermato Massimo Lucidi amministratore delegato di Blu Banca (ANSA).