Bcc: Valpolicella Benaco (Iccrea), utile semestre a 2,7 mln

(ANSA) - VERONA, 10 AGO - Utile di semestre a 2,7 milioni di euro per Valpolicella Benaco Banca, istituto aderente al gruppo Iccrea, il cui documento economico è stato approvato dal Consiglio di amministrazione presieduto da Daniele Maroldi.

Il dato - informa la banca - è superiore agli obiettivi indicati nel Piano Industriale dell'istituto, grazie al margine di intermediazione che cresce di quasi 1,3 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2021. Il patrimonio arriva a 44 milioni.

L'aumento dei depositi per 11 milioni rende stabile la raccolta totale, che si attesta a 806 milioni al 30 giugno, con la raccolta indiretta che arriva a 244 milioni e la diretta a 562 milioni. Gli impieghi sono saliti a 439 milioni dai 428 del 2021, con un aumento di erogazioni di 30 milioni, in parte compensati da 18 milioni di rimborsi di quote di mutuo in scadenza nel corso dell'esercizio.

Al totale si aggiungono ulteriori 12 milioni circa erogati tramite Iccrea BancaImpresa, la banca corporate del Gruppo Bancario. La copertura dei crediti a sofferenza è pari all'81%, la copertura di crediti deteriorati è del 67%. Buoni gli indici di patrimonializzazione, con un Cet1 al 15.73% e il Total Capital Ratio al 17.95%. (ANSA).