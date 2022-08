Inps:al via bonus per lavoratori fragili. Lega, nostro risultato

(ANSA) - ROMA, 09 AGO - Al via le domande online sul sito dell'Inps per il bonus una tantum da 1.000 euro rivolto ai lavoratori fragili. Le richieste dovranno essere presentate entro il 30 novembre 2022. I destinatari, spiega l'Inps, sono i lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia presso l'Inps, tra cui gli operai dell'industria; operai e impiegati del terziario e servizi; lavoratori dell'agricoltura, dello spettacolo e marittimi. Il bonus non spetta invece a collaboratori familiari, impiegati dell'industria, quadri, dirigenti, portieri, lavoratori autonomi e quelli iscritti alla gestione separata.

Soddisfatta la Lega, che con il senatore Luigi Augussori sottolinea come si concretizzi "un grande risultato della Lega, che aveva sostenuto e presentato questa proposta con l'emendamento 50.0.39, a mia firma, approvato in Legge di Bilancio lo scorso mese di dicembre". Il contributo andrà "in favore di tutti quei lavoratori fragili che, nel corso del 2021, hanno visto interrompersi l'erogazione dell'indennità da parte dell'Inps, dopo essere stati messi in malattia poiché impossibilitati a lavorare in regime di smart working", spiega Augussori. (ANSA).