Formazione: in borse di studio Bcc Prealpi anche gli Its

(ANSA) - TARZO (TREVISO), 09 AGO - Ci sono anche i diplomati agli Istituti tecnici superiori (Its) fra i destinatari delle borse di studio messe a disposizione da Banca Prealpi Sanbiagio, istituto del credito cooperativo di Tarzo (Treviso), appartenente al gruppo nazionale Cassa centrale banca, a favore di soci e loro figli.

Lo comunica la stessa insegna bancaria, motivando la scelta con l'importanza di conferire maggiore impulso, nei percorsi di studio, a scelte formative che rispondano ai più pressanti fabbisogni di competenze professionali delle imprese del Nordest.

I bonus banditi sono in tutto 140 per un valore complessivo di 69 mila euro e indirizzati a studenti dalla terza media alla laurea di secondo livello. (ANSA).