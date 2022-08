Fisco: Siri (Lega), Sala superficiale, legga nostra proposta

(ANSA) - MILANO, 09 AGO - "Sala dimostra che la superficialità sta sempre negli occhi di chi guarda. Scommetto che non ha mai letto la nostra proposta di legge depositata in Parlamento da quasi due anni". Il senatore della Lega Armando Siri replica così al sindaco di Milano, che ha bollato la proposta del centrodestra sulla Flat Tax come una "balla da politici superficiali".

"Dovrebbe sapere che non è possibile presentare una proposta di legge che non sia rispettosa dei principi costituzionali, ma la superficialità, la sua, evidentemente lo acceca", aggiunge Siri. (ANSA).