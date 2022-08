Fisco: Confedilizia, serve flat tax su affitti non abitativi

(ANSA) - ROMA, 09 AGO - "La #FlatTax, nell'idea dei promotori, è un processo graduale. Nella fase iniziale va prevista per gli affitti non abitativi, ai quali non si applica la cedolare. Semplificazione e riduzione della tassazione aiuterebbero il commercio e attenuerebbero il fenomeno dei locali sfitti". Lo dichiara su Twitter il presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa. (ANSA).