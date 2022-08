Fisco: Cecchetti,Sala coerente c.sinistra vuole alzare tasse

(ANSA) - MILANO, 09 AGO - "È coerente che Sala critichi questa proposta e insulti la Lega, ci saremmo stupiti del contrario". Lo afferma in una nota Fabrizio Cecchetti, vicecapogruppo della Lega alla Camera e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier, commentando le dichiarazioni del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, contro la Flat tax.

"È comprensibile che chi, come il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, faccia parte di un centrosinistra che vuole alzare le tasse, aggiungendone di nuove come la patrimoniale o la tassa di successione, demonizzi chi invece le tasse vuole abbassarle - ha concluso -, per dare respiro alla nostra economia e favorire la ripresa, introducendo uno strumento già sperimentato con successo all'estero come la flat tax". (ANSA).