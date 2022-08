Elezioni: Siracusano, con flat tax fisco equo e aumento gettito

(ANSA) - ROMA, 09 AGO - "La flat tax è una misura rivoluzionaria, che ha prodotto e produce conseguenze estremamente positive nelle economie dei Paesi che la applicano.

In Italia c'è un'emergenza, e questa è una consapevolezza diffusa, che è quella di ridurre una pressione fiscale opprimente che impedisce al nostro Paese di crescere come potrebbe. Con la volontà politica si può fare tutto, e il centrodestra studia le proprie proposte partendo dalle coperture". Così Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia, intervenendo a "L'aria che tira", su La7.

"In Italia lo Stato vanta crediti che confronti dei cittadini per 1.100 miliardi di euro, l'Agenzia delle entrate ritiene che soltanto 81 di questi siano esigibili. Con una pace fiscale, che il centrodestra vorrebbe fare con la prima finanziaria, il primo anno potremmo recuperare subito circa 50 miliardi di euro e con questi potremmo coprire la flat tax al 23%, che costa circa 40 miliardi. Con una tassa unica ed equa, nel corso degli anni, vedremmo aumentare il gettito per lo Stato.

Dobbiamo ridurre la pressione fiscale e semplificare il fisco.

Il nostro sistema tributario è talmente complesso che, ad esempio, la compitazione della dichiarazione dei redditi è un'impresa titanica", ha sottolineato Siracusano. (ANSA).