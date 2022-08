Elezioni: D'Alfonso(Pd), su fisco serve premialità selettiva

(ANSA) - ROMA, 09 AGO - "La ricetta fiscale del Pd deve essere lontana dalla pace fiscale a sfondo condonistico della destra e dalla maniacale lotta all'evasione fiscale che non sa distinguere della sinistra estrema.

Ricette vecchie e inutilizzabili nel post covid, nell'emergenza prezzi e la stretta monetaria. La strada maestra è quella della premialità selettiva: chi usa pagamenti digitali ha immediatamente il rimborso della detrazione, chi ha il bollino blu dell'agenzia paga meno tasse, meno interessi sui finanziamenti bancari, arriva primo negli appalti e nelle gare pubbliche. Pagare le tasse conviene. Pagare tutto per pagare meno: sono slogan 'distonici' ma servono a interpretare una via diversa della proposta fiscale". Così il senatore del Pd Luciano D'Alfonso, presidente della commissione Finanze a Palazzo Madama.

"Gli artigiani, le imprese, i lavoratori autonomi - aggiunge - produttori di reddito e ricchezza non possono sperare solo in una sola aliquota fiscale, ma hanno bisogno di essere tutelati in ogni fase del rapporto con il fisco. E il fisco è solo una faccia del fare impresa: banca, inps, commercializzazione dei prodotti, sono tutti aspetti che stanno a cuore a chi produce: non serve a nulla promettere una tassa piatta a chi poi non può produrre ricchezza.

E quindi: parità con il fisco, tecnologia al servizio dei contribuenti, servizi 'su misura' e attenzione si momenti temporanei di difficoltà.

Il Covid ha insegnato che senza le strutture pubbliche non si può fare impresa". (ANSA).