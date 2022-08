Decreto trasparenza:Fdi,un gravame per imprese e professioni

(ANSA) - NAPOLI, 09 AGO - "In tempi durissimi per le imprese e per le professioni, il ministro Orlando decide di gravarle ulteriormente con l'obbligo imposto con il Decreto Trasparenza, di trasporre nei contratti di lavoro l'intero contenuto dei contratti nazionali di riferimento e delle altre normative vigenti, prevedendo anche le conseguenti sanzioni in caso di inadempimento. E' evidente che il Pd e il centrosinistra sono contro il mondo delle imprese e delle professioni". E' quanto affermano le dirigenti nazionali di FdI Gabriella Peluso e Marta Schifone, rispettivamente vice responsabile delle Politiche per il Mezzogiorno e responsabile del dipartimento professioni del partito presieduto da Giorgia Meloni.

"Particolarmente nel Sud - sottolinea Peluso - le piccole e micro imprese stanno attraversando una fase economica critica e necessitano di alleggerimento fiscale e burocratico, obiettivi sui quali come FdI puntiamo fortemente. Nelle politiche per il lavoro più che obblighi servono controlli".

"Il mondo delle professioni e' in grave difficoltà economica - sottolinea Schifone - ma non ha mai fatto mancare il proprio supporto alle imprese anche nel far fronte agli adempimenti burocratici previsti, ma questo ulteriore gravame contratttuale e' inaccettabile perché significa costringere le imprese e i professionisti coinvolti ad un super lavoro, che non ha alcun senso, distraendo le loro preziose energie e risorse dalla produzione e dal lavoro". (ANSA).