Camere commercio: Crotone, visita europarlamentare Casanova

(ANSA) - CROTONE, 09 AGO - Il parlamentare europeo Massimo Casanova, insieme al Commissario straordinario della Camera di commercio di Crotone, Alfio Pugliese, ha visitato alcune importanti realtà aziendali del settore turistico.

"Casanova, componente della Commissione Trasporti e turismo del Parlamento di Strasburgo - è detto in un comunicato della Camera di commercio - ha potuto toccare con mano le grandi potenzialità della provincia di Crotone al fine di riflettere insieme alle istituzioni del settore turistico sulle politiche per il potenziamento delle imprese già esistenti e sulle strategie volte a stimolare nuovi investimenti".

"Il nostro sistema socioeconomico - ha detto il commissario Pugliese - vanta giacimenti nascosti in cui l'agricoltura ed il turismo sono in stretta connessione. Grazie alla visita dell'europarlamentare Casanova si è sviluppata un'analisi approfondita che ha condotto ad una forte intesa sul tema delle potenzialità di sviluppo del settore agroalimentare e del turismo sportivo, anche in virtù dell'apporto del pluricampione italiano di pallavolo Luigi Mastrangelo, che ha accompagnato Casanova nella visita, ribadendo la bontà di una sana e corretta alimentazione quale principio fondante della nostra inestimabile 'Dieta mediterranea'".

"Sono pronto - ha commentato Casanova, secondo quanto è detto nella nota - a dare alla Calabria e alla straordinaria provincia di Crotone tutto l'apporto di cui necessitano. Sono convinto che basta davvero un pizzico di attenzione politica ed istituzionale sui temi giusti per fare esplodere in positivo un territorio che, se debitamente valorizzato, può costituire la locomotiva del sud del nostro Paese. Progettualità ed interlocuzioni sono a buon punto. Serve una filiera forte, che dall'Europa alla Calabria, passando per Roma, aiuti questa eccezionale regione ad occupare il posto che merita nella geografia italiana ed estera.

Tornerò presto qui e con grande frequenza". (ANSA).