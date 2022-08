ANSA-FOCUS/Carte secretate,fisco e 6 gennaio: le grane di Trump

(di Serena Di Ronza) (ANSA) - NEW YORK, 09 AGO - I documenti top secret non consegnati agli Archivi Nazionali, l'inchiesta su possibili frodi fiscali e l'indagine sul 6 gennaio e sui tentativi di ribaltare il risultato delle elezioni del 2020. Le grane legali di Donald Trump continuano ad aumentare. E il raid senza precedenti dell'Fbi a casa dell'ex presidente a caccia di carte secretate - avvenuto nel 48mo anniversario delle dimissioni di Richard Nixon - si avvia a scrivere un nuovo capitolo della storia, oltre a gettare un'ombra sulla sua possibile candidatura nel 2024.

Trattandosi di "territori inesplorati", come tutti li descrivono, gli esperti legali sono divisi sulla perquisizione degli agenti federali a Mar-a-Lago e sulle sue implicazioni.

Marc Elias, legale della campagna elettorale di Hillary Clinton nel 2016, parla di una "bomba nella politica americana" e ricorda come la legge stabilisce che chi ha in custodia i documenti governativi e volontariamente li "nasconde, falsifica o distrugge" commette un reato punibile con una condanna fino a tre anni di carcere e dovrebbe "essere interdetto dall'avere alcun incarico negli Stati Uniti". Un'analisi che trova d'accordo lo storico presidenziale Michael Beschloss: "Se Donald Trump ha violato la legge vigente potrebbe non poter ricoprire più un incarico federale". Altri osservatori sono invece convinti che, anche se avesse violato la legge, Trump non dovrebbe essere interdetto da una possibile corsa alla presidenza nel 2024. Le norme vigenti, spiega il costituzionalista professore al South Texas College, sono state sviscerate e analizzate nel dettaglio nel 2015 quando Hillary Clinton fu accusata di aver usato un server privato per documenti e informazioni secretate. C'è poi chi nota come gli unici elementi discriminanti per la corsa alla presidenza sono cittadinanza, residenza e età.

Posizioni diverse che mostrano il campo minato legale e politico in cui il Dipartimento di Giustizia e le autorità americane si trovano a operare. Mentre i repubblicani gridano allo scandalo e fanno muro in difesa di Trump, dietro le quinte i vari filoni di inchiesta contro l'ex presidente proseguono.

C'è quello della procuratrice di New York Letitia James sulla società di famiglia di Trump per accertare se abbia gonfiato o meno il valore dei suoi asset per spuntare condizioni finanziarie migliori. C'è la commissione di inchiesta sul 6 gennaio. E soprattutto ci sono le indagini del Dipartimento di Giustizia sui fatti che hanno portato all'assalto a Capitol Hill e sui tentativi di capovolgere l'esito del voto 2020.

Un'inchiesta quest'ultima che si sta avvicinando all'ex presidente, nei confronti del quale comunque non è stata avviata alcuna indagine, e che avrebbe enormi implicazioni politiche a partire dalla prima incriminazione di un ex presidente. (ANSA).