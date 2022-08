Abi scrive ai partiti, ancora emergenza,avanti su crescita (2)

(ANSA) - ROMA, 09 AGO - "La pandemia e la guerra russo-ucraina rendono necessario che il percorso di crescita dell'economia italiana non si interrompa, anche perché il livello del reddito complessivo in Italia è ancora molto inferiore a quello del periodo precedente all'avvio della grande crisi economica e finanziaria", si spiega nel documento, in cui si indica anche la necessità che la crescita sia "inclusiva e sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale". L'Abi elenca poi una serie di step necessari per "realizzare pienamente una vera Unione Bancaria Europea". Mentre, nell'indicare poi la necessità di rimuovere i vincoli strutturali e attivare politiche economiche chiare e stabili, l'Abi fa notare che "sono stati fatti passi avanti per recuperare competitività", ma "la produttività, in particolare quella totale dei fattori, in Italia è ancora insoddisfacente nella comparazione internazionale". Molte le cose ancora da fare, secondo l'associazione delle banche: dalla necessità di "politiche economiche mirate" per dare nuovo slancio alla competitività delle imprese; a "politiche economiche rivolte ai fattori produttivi", anziché "interventi a pioggia"; dai "meccanismi di impulso all'innovazione" alla necessità che gli interventi di politica economica tengano "conto dei temi di sostenibilità ambientale e sociale". Occorre poi "intervenire sul debito pubblico e sulla tenuta dei conti pubblici, con un efficace contrasto dell'evasione e soprattutto rafforzando la crescita"; "occorre contrastare l'inflazione" ed è "necessario incentivare fiscalmente la canalizzazione del risparmio verso investimenti a medio e lungo termine, evitando continue modifiche e revisioni normative", indica l'Abi. Avanti anche con "le semplificazioni e la sburocratizzazione", mentre sulla certezza del diritto serve "il rafforzamento di misure volte a ristabilire condizioni di piena legalità in tutte le aree del Paese, l'efficientamento della giustizia civile".

Per l'Abi bisogna poi "creare le condizioni affinché il credito possa svolgere ancora più diffusamente un ruolo importante per lo sviluppo delle imprese" ma anche "dare certezza alla cessione dei crediti derivanti dai bonus edilizi".

E poi "aumentare l'occupazione tra i giovani" e obiettivi per "ridurre il divario tra Centro-Nord e Mezzogiorno". (ANSA).